Évreux Place Sepmanville,Evreux Eure, Évreux Concert de la Libération Place Sepmanville,Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Concert de la Libération Place Sepmanville,Evreux, 27 août 2021, Évreux. Concert de la Libération

Place Sepmanville, Evreux, le vendredi 27 août à 19:00

Le groupe **Flash Back** proposera un concert de musique populaire sur le thème de la libération et reprendra des tubes anciens et plus actuels. De 19h à 21h sur la place Sepmanville à Evreuix (27) Pass sanitaire et masque obligatoires sur la place Sepmanville.

Gratuit

Musique populaire ancienne et actuelle Place Sepmanville,Evreux place sepmanville, evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T19:00:00 2021-08-27T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Place Sepmanville,Evreux Adresse place sepmanville, evreux Ville Évreux lieuville Place Sepmanville,Evreux Évreux