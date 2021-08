Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Concert de la Libération avec le groupe Harpyotime and The Nightbirds Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Var

Concert de la Libération avec le groupe Harpyotime and The Nightbirds Saint-Mandrier-sur-Mer, 27 août 2021, Saint-Mandrier-sur-Mer. Concert de la Libération avec le groupe Harpyotime and The Nightbirds 2021-08-27 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-27 quai d’Honneur Place des Résistants

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Saint-Mandrier-sur-Mer Dans un style et un répertoire intemporel, retrouvez l’esprit du blues et du swing comme il se jouait dans les cabarets à Chicago des années 30 aux années 60.

Un mélange de traditions et modernité.

Buvette sur place. lamandreane@gmail.com +33 6 33 43 31 71 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse quai d'Honneur Place des Résistants Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville 43.07732#5.92834