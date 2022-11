Concert de la harpiste Coline Jaget Lavoir Moderne Parisien, 9 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 09 décembre 2022

de 20h00 à 21h30

. payant

« Légendes » met en lumière les multiples visages de la harpe dans un programme réunissant à la fois merveilleux, nature, mystère et terreur.

Le 9 décembre prochain à 20h, assistez à un concert aussi magique qu’intimiste : celui de la harpiste Coline Jaget, dans un programme mêlant aussi bien des oeuvres romantiques que de la création contemporaine, avec notamment une oeuvre écrite spécialement pour le festival par la compositrice Clara Olivares : « Après la lave ».

« Légendes »

Traditionnellement dédiée au sacré, la harpe et ses sonorités transparentes évoquent le monde de l’invisible, qui trouvera un écho certain dans l’imaginaire des compositeurs français du XXe siècle, mis à l’honneur dans ce programme. Légendes met en lumière les multiples visages de la harpe dans un programme réunissant à la fois merveilleux, nature, mystère et terreur, actant l’émancipation d’un instrument sortant définitivement du salon musical.

Jean Cras, Deux Impromptus

Frantz Liszt, Le Rossignol

Henriette Renié, Légende

Gabriel Fauré, Une châtelaine en sa tour

Claude Debussy, La fille aux cheveux de lins

Clara Olivares, Après la lave, création mondiale

A 20h45, le journaliste Guillaume Ulmann rejoindra Coline Jaget et Clara Olivares sur scène pour une rencontre et une discussion autour de la création contemporaine, de la composition et de l’interprétation. Préparez vos questions !

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

Contact : https://lmp-billetterie.mapado.com/event/131193-la-semaine-classique-du-lavoir-4-coline-jaget-clara-olivares-harpe-le-gendes lepontondesarts@gmail.com https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir/ https://www.facebook.com/lasemaineclassiquedulavoir/ https://lmp-billetterie.mapado.com/event/131193-la-semaine-classique-du-lavoir-4-coline-jaget-clara-olivares-harpe-le-gendes

© Lou Sarda La Semaine Classique du Lavoir