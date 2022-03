CONCERT DE LA FINALE RÉGIONALE DU CROUS AIX-MARSEILLE AVIGNON 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

CONCERT GRATUIT au 6MIC le 10 Mars 2022 ouverture des portes dès 18H30 Suite aux sélections régionales du CROUS d’Aix-Marseille dans le cadre du Tremplin Musical Pulsations, 4 artistes étudiants et groupes d’étudiants ont été sélectionnés et se présenteront sur scène lors d’un concert organisé au 6MIC, à Aix-en-Provence, le 10 mars dès 18h30 ! A l’issue de ce concert gratuit co-organisé par le CROUS d’Aix-Marseille Avignon et le 6MIC, l’un des candidats sera sélectionné pour représenter Aix-Marseille Avignon lors de la finale nationale prévue en mai 2022 à Bordeaux Venez seul ou à plusieurs pour profiter d’une ambiance de folie et soutenir votre artiste ou groupe favori Plus d’informations : contactez-nous sur nos réseaux sociaux ou par mail à [culture@crous-aix-marseille.fr](mailto:culture@crous-aix-marseille.fr)

