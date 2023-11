Concert de la fin d’année | Orchestre du collège néerlandais Fondation des États-Unis Paris Catégories d’Évènement: ile de france

L’Orchestre du Collège Néerlandais est ravi d’annoncer son premier concert de la saison 2023-2024, qui aura lieu à la Fondation des États-Unis. Créé en 2018 grâce aux efforts de Caroline Hoebens, L’Orchestre du Collège Néerlandais est un orchestre étudiant basé à la Cité internationale universitaire de Paris au Collège Néerlandais. Après avoir joué pendant deux saisons, le projet a été temporairement interrompu en raison de la pandémie mais l’initiative a été relancée en 2022 sous la direction musicale d’Edgar Jaber (résident de la FEU). Le programme mettra en valeur des compositions de Beethoven, Chopin et Mozart. Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/orchestre-college-neerlandais/ contact@fondationdesetatsunis.org https://fb.me/e/1Mws95I6G https://fb.me/e/1Mws95I6G https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-etats-unis/evenements/concert-de-la-fin-d-annee-orchestre-du-college-neerlandais

