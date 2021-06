Veynes Veynes Hautes-Alpes, Veynes Concert de la fête de la musique Veynes Veynes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Concert de la fête de la musique Veynes, 21 juin 2021-21 juin 2021, Veynes. Concert de la fête de la musique 2021-06-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-21 21:30:00 21:30:00

Veynes Hautes-Alpes Veynes La Musique Municipale de Veynes vous propose un concert pour fêter la musique. famille.paradisi@wanadoo.fr http://www.musiquedeveynes.fr/ La Musique Municipale de Veynes vous propose un concert pour fêter la musique.

