Concert de la Fête de la musique Turckheim, 18 juin 2022, Turckheim.

Concert de la Fête de la musique Turckheim

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18 22:00:00

Turckheim Haut-Rhin Turckheim

L’Harmonie de Turckheim et son Ensemble des Jeunes , tous deux sous la direction de Céline Pellmont, vous invitent à fêter la musique et l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale

Un programme varié et coloré vous fera apprécier l’étendue du talent de nos musiciens.

19h à 20h : ensemble des jeunes – 20h30 à 22h : l’orchestre d’harmonie

Concert de l’ensemble des Jeunes et de l’Orchestre d’Harmonie Municipale se produira à partir de 19h.

