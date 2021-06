Concert de la fanfare Santa Machete Orthez, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Orthez.

Concert de la fanfare Santa Machete 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Fanfare « Afro-Soul Dance-Floor Roots-Pimiento Cumbia-Libre » !

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers !

Santa Machete est un collectif de musiciens qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté…

Fanfare « Afro-Soul Dance-Floor Roots-Pimiento Cumbia-Libre » !

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers !

Santa Machete est un collectif de musiciens qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté…

Fanfare « Afro-Soul Dance-Floor Roots-Pimiento Cumbia-Libre » !

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers !

Santa Machete est un collectif de musiciens qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté…

Fanfare « Afro-Soul Dance-Floor Roots-Pimiento Cumbia-Libre » !

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers !

Santa Machete est un collectif de musiciens qui combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté…

Service Culturel