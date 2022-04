Concert de la fanfare Les Gueules Sèches Blond Blond BlondBlond Catégories d’évènement: BLOND

Haute-Vienne

Concert de la fanfare Les Gueules Sèches Blond Blond, 28 avril 2022, BlondBlond. Concert de la fanfare Les Gueules Sèches Blond Blond

2022-04-28 – 2022-04-28

Blond Haute-Vienne Blond Haute-Vienne Rue du 7 août Salle municipale Blond A 20h30 à la salle polyvalente. Tarif : 6€. Mairie : 05 55 68 14 02. La tournée des 100 ans de la célèbre fanfare de Limoges Les Gueules Sèches !

Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, les Gueules Sèches ont, depuis cette date, communiqué leur joie de vivre et leur bonne humeur lors de nombreuses et diverses prestations dans l’Europe entière. +33 5 55 68 14 02 A 20h30 à la salle polyvalente. Tarif : 6€. Mairie : 05 55 68 14 02. Blond Blond

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: BLOND, Haute-Vienne Autres Lieu Blond Blond Adresse Ville BlondBlond lieuville Blond Blond Departement Haute-Vienne

Blond Blond BlondBlond Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blondblond/

Concert de la fanfare Les Gueules Sèches Blond Blond 2022-04-28 was last modified: by Concert de la fanfare Les Gueules Sèches Blond Blond Blond Blond 28 avril 2022 Blond Haute-Vienne

BlondBlond Haute-Vienne