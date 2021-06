Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados, Courseulles-sur-Mer Concert de la « fanfare éphémère » / festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Concert de la « fanfare éphémère » / festival « La semaine acadienne 2021 » Courseulles-sur-Mer, 10 août 2021-10 août 2021, Courseulles-sur-Mer. Concert de la « fanfare éphémère » / festival « La semaine acadienne 2021 » 2021-08-10 – 2021-08-10

Courseulles-sur-Mer Calvados Courseulles-sur-Mer Dans le cadre de la semaine Acadienne, l’association LES PAVILLONS MARTEAUX propose une fanfare éphémère . Trompettistes, trombonistes, tubistes, saxophonistes, percussionnistes, amateurs ou professionnels, petits ou grands, tous seront les bienvenus pour cette représentation festive en plein air !

Les chanteurs peuvent également se joindre à la fête pour le bouquet final ! Dans le cadre de la semaine Acadienne, l’association LES PAVILLONS MARTEAUX propose une fanfare éphémère . Trompettistes, trombonistes, tubistes, saxophonistes, percussionnistes, amateurs ou professionnels, petits ou grands, tous seront les… http://semaineacadienne.net/ Dans le cadre de la semaine Acadienne, l’association LES PAVILLONS MARTEAUX propose une fanfare éphémère . Trompettistes, trombonistes, tubistes, saxophonistes, percussionnistes, amateurs ou professionnels, petits ou grands, tous seront les… Dans le cadre de la semaine Acadienne, l’association LES PAVILLONS MARTEAUX propose une fanfare éphémère . Trompettistes, trombonistes, tubistes, saxophonistes, percussionnistes, amateurs ou professionnels, petits ou grands, tous seront les bienvenus pour cette représentation festive en plein air !

Les chanteurs peuvent également se joindre à la fête pour le bouquet final ! dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse Ville Courseulles-sur-Mer lieuville 49.33522#-0.47048