Concert de la Fanfare Clandestine Catégorie d’Évènement: île de France

Concert de la Fanfare Clandestine, 23 avril 2023, . Le dimanche 23 avril 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des événements « Kiosques en fête » organisés par la Mairie de Paris, la Fanfare Clandestine jouera dans le kiosque du Square Reggiani, Paris 19ème, le dimanche 23 avril à 15h. Composée de cuivres (trompettes, cornets, bugles, trombones, et tubas) et de percussions, la Fanfare Clandestine va vous faire vibrer avec son répertoire varié, allant du jazz à la soul, des musiques de film au rock, et du reggae et à la funk. Kiosque du Square Reggiani, Paris 19ème Contact : https://fb.me/e/2qRwkuD6d lafanfareclandestine@gmail.com https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine https://fb.me/e/2qRwkuD6d

© C. Malvezin

