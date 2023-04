Concert de la Fanfare Clandestine Parc Montsouris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Concert de la Fanfare Clandestine Parc Montsouris, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre des événements « Kiosques en fête » organisés par la Mairie de Paris, la Fanfare Clandestine jouera dans le kiosque du Parc Montsouris. Composée de cuivres (trompettes, cornets, bugles, trombones, et tubas) et de percussions, la Fanfare Clandestine va vous faire vibrer avec son répertoire varié, allant du jazz à la soul, des musiques de film au rock, et du reggae et à la funk. Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris Contact : https://fb.me/e/2PlQoNRgG lafanfareclandestine@gmail.com https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine https://www.facebook.com/Lafanfareclandestine https://fb.me/e/2PlQoNRgG

© C. Malvezin La Fanfare Clandestine au Lac de Javen – été 2022

