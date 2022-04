Concert de “La famille leBlanc”/ Festival “La Semaine Acadienne 2022” Saint-Aubin-sur-Mer, 12 août 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

2022-08-12 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-12 18:30:00 18:30:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Dans le fond de la Baie des Chaleurs au Nouveau-Brunswick, la famille LeBlanc habite sur une ferme ancestrale en quasi-autosuffisance grâce à son verger historique, son poulailler, sa vache et à sa cave à fromage. Pour les parents de ses 3 enfants, il est essentiel de préserver les traditions, de les partager et surtout de les transmettre. Il en va de même pour la musique, car Robin LeBlanc, sa femme Rebecca et leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie passent de nombreuses heures à interpréter des chansons et airs du répertoire acadien dans le but de les faire découvrir au reste du monde. Leur musique est issue du patrimoine immatériel acadien allant de la Péninsule acadienne à la Gaspésie, en passant par Chéticamp jusqu’à Memramcook, le village de leurs ancêtres, par l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles de la Madeleine, Terre-Neuve et traversant l’Atlantique jusqu’à leur terre d’origine : le Poitou en France.

Robin LeBlanc

Saint-Aubin-sur-Mer

