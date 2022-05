Concert de La Diane Française avec Stéphanie Marie Degand – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Abbaye-aux-Dames – abbatiale, le jeudi 21 juillet à 13:00

Lully Suite du Bourgeois ou suite d’Armide Rebel Les Caractères de la Danse Telemann Ouverture TWV 55:e10 Bach Suite n°2 en Si BWV1067 Amélie Michel, flûte La Diane Française Violon et direction Stéphanie-Marie Degand

De 15 à 30 € selon placements

Le jeune ensemble La Diane française n’hésite pas à franchir les frontières entre musique ancienne et moderne qu’il explore dans ce concert de Telemann à Bach en passant par Lully et Rebel. Abbaye-aux-Dames – abbatiale Place de l’Abbaye 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

2022-07-21T13:00:00 2022-07-21T14:00:00

