Concert de la classe de hautbois du conservatoire du Grand Chalon Musée Denon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chalon-sur-Saône. Concert de la classe de hautbois du conservatoire du Grand Chalon

Musée Denon, le samedi 3 juillet à 20:00

Les élèves de 2e cycle de la classe de hautbois du conservatoire du Grand Chalon vous présentent Carnet de voyages, de Mozart au Tango argentin en passant par la Valse parisienne et les Chants russes !

Entrée libre, jauge maximum fixée à 45 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :