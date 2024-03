CONCERT DE LA CLASSE DE COMPOSITION Musée de Tessé Le Mans, samedi 16 mars 2024.

La classe de composition du Conservatoire du Mans, en lien avec la classe de trombone et d’autres complices, proposent deux moments musicaux, à 16h15 et 17h ce samedi 16 mars 2024 au Musée de Tessé.

En résonance avec « Le choix de la peinture, une autre histoire de l’abstraction » présentée au musée et présentant les avancées de la création des années 1960 à 1980, les partitions solos, duos, trios, ensembles… permettront d’écouter/voir de toutes fraîches productions des jeunes compositrices et compositeurs de la classe, dans des styles bien différents (chacun, chacune se donnant les règles du jeu de sa propre musique). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire conservatoire@lemans.fr

