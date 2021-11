CONCERT DE LA CHORALE UKRAINIENNE ZABAVA Vincey, 29 décembre 2021, Vincey.

« KOLIADKI » : Toute la magie de l’Ukraine en spectacle !!

Après le retentissant spectacle d’il y a 2 ans, l’église de Vincey résonnera à nouveau des chants et traditions du Noël orthodoxe ; un concert inoubliable au cœur de l’Ukraine et des traditions d’Europe de l’Est.

Koliadki, ce sont ces chansons populaires interprétées le soir de Noël et du Nouvel An.

A l’occasion des festivités de fin d’année, la Municipalité de VINCEY et l’association Liouba Lorr’Ukraine vous présentent la chorale ZABAVA de Chernihiv.

Ce chœur réputé est, sans aucun doute, un des plus talentueux d’Ukraine ; il prend part aux plus grands festivals et concours internationaux, aux côtés des plus grandes voix que compte le Pays.

Musiques sacrées, chansons de Noël, d’Ukraine et du Monde et bien d’autres surprises seront au menu de cette soirée.

Les choristes seront accompagnés par de jeunes prodiges du conservatoire RIVOUTSKI de Chernihiv dont le rayonnement dépasse les frontières du pays. Venez découvrir ces voix cristallines qui charmeront les mélomanes les plus exigeants.

Costumes traditionnels et voix d’exception pour un événement qui enchantera petits et grands.

Artisanat traditionnel ukrainien et boissons de Noël vous accompagneront toute la soirée !

Entrée libre – Dons collectés au profit des enfants Ukrainiens

