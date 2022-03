Concert de la Chorale Trait d’Union Saussignac Saussignac Catégories d’évènement: Dordogne

Saussignac

Concert de la Chorale Trait d’Union Saussignac, 26 mars 2022, Saussignac. Concert de la Chorale Trait d’Union Saussignac

2022-03-26 – 2022-03-26

Saussignac Dordogne EUR Un concert de al chorale Trait d’Union aura lieu à la salle du Château de Saussignac.. Cet événement est organisé par l’ Association Part Tout Art Tisse. Un concert de al chorale Trait d’Union aura lieu à la salle du Château de Saussignac.. Cet événement est organisé par l’ Association Part Tout Art Tisse. Un concert de al chorale Trait d’Union aura lieu à la salle du Château de Saussignac.. Cet événement est organisé par l’ Association Part Tout Art Tisse. Par Tout Art Tisse

Saussignac

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saussignac Autres Lieu Saussignac Adresse Ville Saussignac lieuville Saussignac Departement Dordogne

Saussignac Saussignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saussignac/

Concert de la Chorale Trait d’Union Saussignac 2022-03-26 was last modified: by Concert de la Chorale Trait d’Union Saussignac Saussignac 26 mars 2022 Dordogne Saussignac

Saussignac Dordogne