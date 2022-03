Concert de la chorale “Trait d’Union” Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Colomb-de-Lauzun Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne Saint-Colomb-de-Lauzun La chorale locale “Trait d’Union” vous propose un superbe concert à l’église de Saint-Colomb-de-Lauzun.

Et pour l’occasion, elle invite également la chorale “Vocal’Ease” de Gardonne.

