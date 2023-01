Concert de la Chorale « Trait d’Union » Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’Évènement: Le Mas-d'Agenais

Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais La Chorale Trait d’Union vous propose un concert dans l’Église Notre Dame.

Variétés étrangères – Variétés françaises – Gospel

– Au profit des JMJ.

– Entrée : Participation libre.

