2022-06-19 – 2022-06-19

Tournus Saône-et-Loire Tournus Saône-et-Loire EUR SaônaTe, la Chorale de Tournus accompagnée d’un ensemble instrumental propose deux concerts :

Samedi 18 juin 2022, église Saint Marcel à Saint Marcel, 20h30

Dimanche 19 juin 2022, Abbatiale Saint Philibert à Tournus, 17h

Programme : pièces principales : Te Deum ( Marc Antoine Charpentier) Magnificat ( Antonio Vivaldi)

francois.bracconi@orange.fr +33 3 85 51 10 05

