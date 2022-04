Concert de la chorale Sombevelle à Aissey Aïssey Aïssey Catégories d’évènement: Aïssey

Aïssey Doubs Aïssey EUR Concert de chant choral avec les chorales l’Echo du Vourbey (Les fourgs) , Les bardes (Avilley), Sombevel’hom et Sombevelle (Baume les Dames)

Concert de chant choral avec les chorales l'Echo du Vourbey (Les fourgs) , Les bardes (Avilley), Sombevel'hom et Sombevelle (Baume les Dames)

Entrée libre

