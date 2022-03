Concert de la Chorale Populaire Eglise Sainte-Radegonde Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Chrorale populaire de Colomiers en concert —————————————— La Chorale Populaire de Colomiers, la Chorale Save Gospel et les Chœurs de Plaisance s’associent pour un concert au profit de l’association Balantacunda. Au programme de la musique classique, traditionnelle et de l’humour. > Entrée gratuite, libre participation > En fonction des directives au jour du concert, les restrictions sanitaires en vigueur seront appliquées ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/f/c/csm_Casamance2022_e6d67c2497.jpg) Horaires ——– 20h30 **Détails sur le lieu**: Eglise Sainte Radegonde Chrorale populaire de Colomiers en concert —————————————— La Chorale Populaire de Colomiers, la Chorale Save Gospel et les Chœurs de Plaisance s’associent pour un concert Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau, 31770 Colomiers Colomiers Prat Couderc Haute-Garonne

