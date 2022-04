Concert de la chorale “Les Voix d’Alaric” Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Concert de la chorale “Les Voix d’Alaric” Lannemezan, 29 avril 2022, Lannemezan. Concert de la chorale “Les Voix d’Alaric” LANNEMEZAN A l’Eglise Lannemezan

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 LANNEMEZAN A l’Eglise

Lannemezan Hautes-Pyrénées Lannemezan Les Voix d’Alaric ont vu le jour il y a un peu plus de dix ans, à l’initiative de Jean-Claude Hargous, chef de chœur et musicien autodidacte. Au fil des ans, ce chœur mixte qui chante à quatre voix n’a cessé de s’étoffer, travaillant avec sérieux mais dans la convivialité, attentif aux goûts du public. Le groupe compte à ce jour 53 choristes répartis en 4 pupitres (sopranos, altos, ténors et basses) et accompagnés par Gérard Seel, pianiste de grand talent. Le répertoire des Voix d’Alaric est des plus variés. Les chants sacrés y côtoient des chants issus des folklores basque et bigourdan, de la variété française et même des chants venus de contrées plus lointaines. Les choristes des Voix d’Alaric sont heureux de participer à une aventure musicale et humaine sous la houlette d’un chef de chœur qui s’investit sans compter. Libre participation – Au profit des associations caritatives et humanitaires du plateau de Lannemezan. +33 7 86 28 51 46 LANNEMEZAN A l’Eglise Lannemezan

