Concert de la chorale Les Poly-sons Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert de la chorale Les Poly-sons Tarbes, 13 janvier 2023, Tarbes . Concert de la chorale Les Poly-sons Place Sainte-Thérèse TARBES en l’église Sainte-Thérèse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Place Sainte-Thérèse

2023-01-13 – 2023-01-13

TARBES Place Sainte-Thérèse

Tarbes

Hautes-Pyrénées Concert au profit du groupe local d’Amnesty International. tarbes@amnestyfrance.fr +33 6 81 17 11 16 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064446925582 TARBES Place Sainte-Thérèse Tarbes

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes en l'église Sainte-Thérèse Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Place Sainte-Thérèse Ville Tarbes lieuville TARBES Place Sainte-Thérèse Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes en l'église Sainte-Thérèse Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Concert de la chorale Les Poly-sons Tarbes 2023-01-13 was last modified: by Concert de la chorale Les Poly-sons Tarbes Tarbes en l'église Sainte-Thérèse 13 janvier 2023 Hautes-Pyrénées Place Sainte-Thérèse TARBES en l'Église Sainte-Thérèse Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées