CONCERT DE LA CHORALE LES AMIS DE TOUS LES ENFANTS DU MONDE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: 88250

La Bresse

CONCERT DE LA CHORALE LES AMIS DE TOUS LES ENFANTS DU MONDE La Bresse, 3 août 2022, La Bresse. CONCERT DE LA CHORALE LES AMIS DE TOUS LES ENFANTS DU MONDE rue de l’église Eglise La Bresse

2022-08-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-03 rue de l’église Eglise

La Bresse 88250 Concert de la chorale des enfants du monde. rue de l’église Eglise La Bresse

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 88250, La Bresse Autres Lieu La Bresse Adresse rue de l'église Eglise Ville La Bresse lieuville rue de l'église Eglise La Bresse Departement 88250

La Bresse La Bresse 88250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

CONCERT DE LA CHORALE LES AMIS DE TOUS LES ENFANTS DU MONDE La Bresse 2022-08-03 was last modified: by CONCERT DE LA CHORALE LES AMIS DE TOUS LES ENFANTS DU MONDE La Bresse La Bresse 3 août 2022 88250 La Bresse

La Bresse 88250