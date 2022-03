Concert de la chorale l’Echo des Vagues – La Passion de Bach Fouesnant, 4 juin 2022, Fouesnant.

Concert de la chorale l’Echo des Vagues – La Passion de Bach L’Archipel Salle de spectacle 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-06-04 – 2022-06-04 L’Archipel Salle de spectacle 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

La Passion selon Saint-Jean, oeuvre monumentale de Jean-Sébastien Bach, sera donnée à l’Archipel, le samedi 4 juin 2022, par le choeur L’Echo des vagues accompagné par un orchestre baroque.

Ce magistral oratorio raconte en deux parties et quatre actes l’histoire de la condamnation et de la mise à mort de Jesus de Nazareth. L’oeuvre est mal accueillie à sa création en 1724 à Leipzig car trop proche des formes lyriques de l’opéra. La Passion de Bach s’en rapproche en effet fortement : récit tragique où se mêlent récitatifs, choeurs et arias des plus expressifs. Elle demeure aujourd’hui la référence essentielle du célèbre compositeur.

Les cinquante choristes de l’Echo des vagues travaillent d’arrache pied depuis plus de deux ans, sous la direction du chef de choeur Pierre-Emmanuel Clair, pour maitriser cette oeuvre difficile. Ils seront accompagnés par plusieurs solistes et par un orchestre baroque de huit musiciens mis en place pour l’occasion. Les choeurs, chorals et arias de cette Passion seront chantés dans leur langue allemande d’origine.

Le récitatif qui structure l’ensemble sera déclamé en français afin de faciliter la compréhension et le suivi de l’oeuvre.

Le choix d’un accompagnement par des instruments baroques résulte d’une volonté affirmée du chef de choeur. L’esthétique musicale de l’époque est construite autour de la voix humaine, les instruments en sont plus proches et la mettent en valeur. L’expérience du public sera ainsi enrichie de sensations auditives particulières.

Les intervenants :

direction : Pierre-Emmanuel Clair

solistes : Julia Barat (soprano), Marion Salkin (mezzo-soprano), Francine Millet (contralto), Alexis Salkin (ténor)

orchestre baroque : Jean Marc Haddad (violon), Pascale JARDIN (violon 2), Marie Legendre (violon alto), Amandine Le Puil (violoncelle), Christian Riché (orgue), Jérôme Brodin (clavecin), Michel Hoffmann (hautbois), Christian Moreaux (hautbois) récitante : Catherine Walmetz

Tarifs : 18 € à l’entrée, 15 € en pré-vente, gratuit aux moins de 12 ans

billetterie de l’Archipel ou vente en ligne sécurisée sur http://www.echodesvagues.fr/.

echodesvagues@gmail.com http://www.echodesvagues.fr/

