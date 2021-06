Concert de la chorale l’Echo des Vagues Fouesnant, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Fouesnant.

Concert de la chorale l’Echo des Vagues 2021-07-02 – 2021-07-02 Rue Saint Guénolé Eglise Saint-Guénolé de Beg-Meil

Fouesnant Finistère Fouesnant

Concert de l’association l’Echo des vagues.

Interprétation d’airs sacrés et des extraits de chœurs d’opéra .

Purcell (King Arthur), Haendel (Alleluia), Charpentier (Actéon), Bach (Passion selon Saint Jean).

Nous serons dirigés par notre chef de chœur Pierre-Emmanuel Clair et accompagnés au clavecin par 2 musiciens(Christian Riché et Jérôme Brodin).

Le prix du billet est de 12€ à l’entrée du concert, 10€ en prévente sur le site de L’Echo des vagues www.echodesvagues.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans.

echodesvagues@gmail.com http://www.echodesvagues.fr/

