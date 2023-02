Concert de la chorale ” Kanerien Lanveneg ” Rue de Bertheaume Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Plougonvelin La chorale KANERIEN LANVENEG rassemble 40 choristes et musiciens amateurs qui travaillent sous la direction de leur chef de chœur Danielle Corre, réunis en amitié pour le plaisir de chanter, principalement en langue bretonne pour la promouvoir et pour le plaisir de la partager auprès du public et de leur d’offrir un répertoire varié de chants bretons religieux, traditionnels, contemporains et aussi de chorals gallois. Au programme bien sur des chants de Noël, des chants de leur CD « Plijadur o kanan » (le plaisir de chanter) et des nouveautés à leur répertoire. jy29.corre@orange.fr +33 6 64 28 70 02 Rue de Bertheaume Eglise de Plougonvelin Plougonvelin

