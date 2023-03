Concert de la Chorale Haut de Gamme Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Concert de la Chorale Haut de Gamme 10 Avenue Léo Lagrange Salle de l'Etoile Espace Culturel et Festif de L'Etoile Châteaurenard Bouches-du-Rhône

2023-03-10 – 2023-03-10

Bouches-du-Rhône EUR 15 15 Concert de la Chorale Haut de Gamme à la Salle de l’Etoile. Direction Gérard Maby.

Les plus belles chansons françaises ! 80 choristes et 4 musiciens. Concert à la salle de l’étoile. +33 6 31 60 00 88 https://choeurhautdegamme.jimdofree.com/ Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

