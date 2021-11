Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Concert de la chorale Gospel Song of Freedom Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert de la chorale Gospel Song of Freedom Erquy, 19 décembre 2021, Erquy. Concert de la chorale Gospel Song of Freedom Église Saint-Pierre Saint-Paul 3 Pl. du Centre Erquy

2021-12-19 14:50:00 – 2021-12-19 15:30:00 Église Saint-Pierre Saint-Paul 3 Pl. du Centre

Erquy Côtes d’Armor Erquy Dans le cadre d’un Noël à Erquy, l’ensemble Song of Freedom, chorale gospel accompagnée de leur pianiste, vous propose un concert dans l’Église avec participation libre au profit de la SNSM. http://gospel-bretagne.fr/ Dans le cadre d’un Noël à Erquy, l’ensemble Song of Freedom, chorale gospel accompagnée de leur pianiste, vous propose un concert dans l’Église avec participation libre au profit de la SNSM. Église Saint-Pierre Saint-Paul 3 Pl. du Centre Erquy

