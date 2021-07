Rémuzat Rémuzat Drôme, Rémuzat Concert de la Chorale du Delta de Coline Serreau Rémuzat Rémuzat Catégories d’évènement: Drôme

Rémuzat

Concert de la Chorale du Delta de Coline Serreau 2021-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-02 20:00:00 20:00:00

Rémuzat Drôme

Rémuzat Drôme C’est un chœur d’amateurs qui travaillent avec rigueur et veulent aborder un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du Moyen-Age au XXIème siècle.

Cette chorale est née en 2003 suite à un stage donné par Coline Serreau à des comédiens. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

