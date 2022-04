CONCERT DE LA CHORALE DES PEUPLES Épinal Épinal Catégories d’évènement: 88000

Épinal 88000 La Chorale des Peuples chante pour la paix en Ukraine et dans le monde.

Chants ukrainiens, anglais, français et plusieurs langues africaines.

Corbeille à la sortie au profit des réfugiés. +33 7 71 67 02 31 paroisse St Goëry

