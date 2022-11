Concert de la chorale des grandes classes de l’école Mathias Grünewald de Wintzenheim

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03 21:00:00 Concert de la chorale des grandes classes de l’école Mathias Grünewald de Wintzenheim. Direction Sandrine Muller Il s’agit de la chorale des Grandes Classes de l’Ecole Mathias Grünewald de Wintzenheim. (Élèves de 15 à 18 ans). La chorale est composée de presque 100 chanteurs et est une matière obligatoire pour notre pédagogie (2 heures par semaine). Répertoire : Baba Yetu (C. Tin), Pastori (B. De Marzi), Caroll of bells (M. Léontovytch), Esta noche nace el niño (J. L. Blasco), Num komm der heiden heiland (J. S. Bach),Tibie paiom (D. Bortniansky), Ameno (E. Lévi), Stand by me (B.E.. King), Tabortüznel (trad. Hongrois), Canons de Taizé Concert de la chorale des Grandes Classes de l’Ecole Mathias Grünewald de Wintzenheim +33 3 89 77 38 91 dernière mise à jour : 2022-11-10 par

