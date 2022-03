Concert de la chorale de la Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Concert de la chorale de la Mer Chapelle des Maristes 1 place Germain Loro La Seyne-sur-Mer

2022-03-20

Au programme : musiques sacrées et chants du monde. info@choraledelamer.fr +33 6 64 00 23 28

