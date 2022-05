Concert de la chorale Choeur en B Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux

Concert de la chorale Choeur en B Prigonrieux, 22 mai 2022, Prigonrieux. Concert de la chorale Choeur en B Eglise Centre Prigonrieux

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 Eglise Centre

Prigonrieux Dordogne Prigonrieux sous la direction d’Eric Picot, retrouvez un concert de chant choral avec Chœur en B, à l’église de Prigonrieux.

Libre participation. sous la direction d’Eric Picot, retrouvez un concert de chant choral avec Chœur en B, à l’église de Prigonrieux.

Libre participation. +33 6 81 33 08 25 sous la direction d’Eric Picot, retrouvez un concert de chant choral avec Chœur en B, à l’église de Prigonrieux.

Libre participation. CHOEUR EN B

Eglise Centre Prigonrieux

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse Eglise Centre Ville Prigonrieux lieuville Eglise Centre Prigonrieux Departement Dordogne

Prigonrieux Prigonrieux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux/

Concert de la chorale Choeur en B Prigonrieux 2022-05-22 was last modified: by Concert de la chorale Choeur en B Prigonrieux Prigonrieux 22 mai 2022 Dordogne Prigonrieux

Prigonrieux Dordogne