CONCERT DE LA CHORALE CHANT'HEULIN AU PALLET Le Pallet

Loire-Atlantique

CONCERT DE LA CHORALE CHANT'HEULIN AU PALLET Le Pallet, 7 mai 2022

2022-05-07

Le Pallet Loire-Atlantique EUR 6 Le temps d’une soirée, Chant’heulin vous fera découvrir son nouveau répertoire avec comme invité la Choral Boccaloup de Gorges. La Chorale Chant’heulin recoit la Chorale Boccaloup de Gorges le samedi 7 mai à la salle polyvalente du Pallet à 20h30 chantheulin@outlook.fr +33 6 12 71 65 00 https://www.facebook.com/ChantHeulin Le temps d’une soirée, Chant’heulin vous fera découvrir son nouveau répertoire avec comme invité la Choral Boccaloup de Gorges. salle polyvalente Rue des Sports Le Pallet

