Riquewihr Riquewihr Haut-Rhin, Riquewihr Concert de la chorale Battements d’Choeur de Bassemberg Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Concert de la chorale Battements d’Choeur de Bassemberg Riquewihr, 17 décembre 2021, Riquewihr. Concert de la chorale Battements d’Choeur de Bassemberg Riquewihr

2021-12-17 20:00:00 – 2021-12-17 22:00:00

Riquewihr Haut-Rhin Riquewihr 0 EUR Les voix de la chorale de Bassemberg s’unissent pour vous proposer un magnifique concert à l’occasion des fêtes de Noël ! Les voix de la Chorale de Bassemberg s’unissent pour vous offrir un très beau concert à l’occasion des fêtes de Noël ! +33 7 71 86 38 27 Les voix de la chorale de Bassemberg s’unissent pour vous proposer un magnifique concert à l’occasion des fêtes de Noël ! Riquewihr

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Riquewihr Autres Lieu Riquewihr Adresse Ville Riquewihr lieuville Riquewihr