Concert de la Cantèle Eguisheim, 26 juin 2022, Eguisheim.

Concert de la Cantèle Eguisheim

2022-06-26 17:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Eguisheim 68420

EUR Avec plus de 100 choristes, la pièce maîtresse sera la MISSA BREVIS de Jacob de Haan, version pour chœurs et orgue, interprétée pile 20 ans après les festivités à Eguisheim du Millénaire de la naissance du pape St Léon IX. La Cantèle a invité pour chanter avec elle à cette occasion, la Schola Cantorum de Dijon et l’ensemble vocal Du Coq à l’Âne (dirigés par Xavier Le Diagon).

Cette œuvre composée à l’occasion de la célébration du Millénaire de la naissance du Pape Léon IX avait été interprétée pour la première fois à Eguisheim en 2002. 20 après cette célébration, le chœur mixte d’Eguisheim renouvelle son attachement à cette œuvre et vous attend nombreux.

+33 6 70 00 91 82

Eguisheim

