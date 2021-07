Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Concert de la Cale : Little Swing Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Concert de la Cale : Little Swing Bréhal, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Bréhal. Concert de la Cale : Little Swing 2021-07-04 11:30:00 – 2021-07-04 Saint-Martin-de-Bréhal La Cale

Bréhal Manche Bréhal Concert pendant le marché. Concert pendant le marché. evenementiel@ville-brehal.fr +33 2 33 61 61 24 http://www.ville-brehal.fr/ Concert pendant le marché. dernière mise à jour : 2021-06-02 par CDT Manche

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréhal Adresse Saint-Martin-de-Bréhal La Cale Ville Bréhal lieuville 48.89664#-1.56864