Concert de La Cafetera Roja, 5 août 2022, .

Concert de La Cafetera Roja



2022-08-05 – 2022-08-05

EUR Pour beaucoup, les premières années de « La Cafetera Roja » c’était « L’auberge espagnole », le film de Klapisch sorti en 2002. Un collectif

hip hop, rock festif, bêtes de scène. Une famille qui se choisit à l’oreille, à Barcelone, en 2008. La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino. Leur musique c’est le temps qui l’a mijotée. Ils sont aujourd’hui, “hip hop – world”, tout autant que “rock-électro”. “Mozaik”, nouvel opus, ce sont tous ces bouts de sons, cousus,

décousus, sifflés et recousus. Des chansons baignées d’amour et de liberté, solaires et parfois nonchalantes. On y devine des influences west coast d’un Dr Dre sur “I don’t need you”, la créativité d’Outkast sur “Walk like That”. Le disque s’ouvre sur un clair de lune rappé en allemand, “Moonlight”.

Bref des pépites à découvrir en live à Oloron !

LaCafeteraRoja

dernière mise à jour : 2022-06-16 par