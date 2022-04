Concert de LA CAFETERA ROJA

2022-04-30 – 2022-04-30 LA CAFETERA ROJA, c'est un peu « L'Auberge espagnole », le film de Klapisch. Un collectif hip-hop, rock festif, bêtes de scène, bouffeurs de planches, créateurs d'un "Eurorap" vitaminé. Une famille qui se choisit à l'oreille, à Barcelone, en 2008, multigénérationnels, mixtes, autodidactes, un cercle étoilé sur un champ d'azur. Un combo prolifique avec déjà 4 albums et aujourd'hui, pour la première fois, un album tricoté à distance mais finalisé en studio. 1 an de travail chacun chez soi, pour ce 5e disque "Mozaik", sorti en 2021. LA CAFETERA ROJA, c'est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino. Leur gloubiboulga, c'est le temps qui l'a mijoté ; leur langage, ils se le sont inventé. Ils sont aujourd'hui, "hip hop – world", tout autant que "rock-électro». "Mozaik", ce sont tous ces bouts de sons, cousus et recousus. Une œuvre humaniste de citoyens du monde déracinés mais pleins d'espoir.

