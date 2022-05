CONCERT DE LA BARAQUE A SWING – NUIT DES MUSEES Souchez, 14 mai 2022, Souchez.

CONCERT DE LA BARAQUE A SWING – NUIT DES MUSEES 102 rue Pasteur Souchez

2022-05-14 – 2022-05-14

102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais

Souchez De Django Reinhardt à Stéphane Grappelli, plongez dans le swing et le jazz des années folles. Votre plus beau déhanché ne saura résister à la performance de ces musiciens chevronnés, une véritable plongée dans l’ambiance des années 20 et 30 pour clôturer la Nuit des Musées.

Les musiciens de la Baraque à swing vous emmènent dans les années insouciantes de l’Entre-deux-guerres.

mediation@memorial1418.com +33 3 21 74 83 15 https://memorial1418.com/

De Django Reinhardt à Stéphane Grappelli, plongez dans le swing et le jazz des années folles. Votre plus beau déhanché ne saura résister à la performance de ces musiciens chevronnés, une véritable plongée dans l’ambiance des années 20 et 30 pour clôturer la Nuit des Musées.

102 rue Pasteur Souchez

dernière mise à jour : 2022-04-27 par