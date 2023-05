Concert de la Banda de Montmartre Square des Epinettes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Concert de la Banda de Montmartre Square des Epinettes, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 15h30 à 16h45

.Tout public. gratuit

Un concert de musique populaire, proposé par la Banda de Montmartre ! La Banda de Montmartre aura le plaisir de vous jouer des airs populaires du siècle dernier, de la musique que nos ainés chantaient volontiers quand ils n’avaient ni télévision, ni smartphone. Vous prendrez certainement plaisir à découvrir ou à re-entendre ces airs musicaux dont les thèmes mettent en scène Paris et ses habitants. Passez un agréable moment en notre compagnie. Square des Epinettes 9 rue Jean Leclaire 75017 Paris Contact : https://www.inconnu.com

