Neuville aux Bois, le samedi 16 octobre à 20:30

### Concert de l’ _**Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres**_ Samedi 16 octobre 2021 à 20 h 30 à l’église Saint-Symphorien à Neuville- aux-Bois sous la direction de Aurélie Berlu (entrée libre)

Entrée libre (Masque obligatoire et Pass Sanitaire)

