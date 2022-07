CONCERT DE L.E.J. Teillé, 31 août 2022, Teillé.

CONCERT DE L.E.J.

Rue du Pont Teillé Loire-Atlantique

2022-08-31 – 2022-08-31

Teillé

Loire-Atlantique

Teillé

L.E.J en concert à Trans sur Erdre !

Lucie, Elisa et Juliette vous attendent au Pont du Theil – Trans sur Erdre dans un grand spectacle qui marque pour elles l’accomplissement de cinq années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et un quart de siècle à être amies.

Venez profiter de ce magnifique concert qui marquera en beauté les 50 ans d’activités de Transmission !

Au saxo et au chant, Lucie. Aux percussions et au chant, Elisa. Au violoncelle et à la basse, Juliette. La partition, ces multi-instrumentistes la tiennent à six mains.

Retrouvez L.E.J sur la scène du pont du Theil Mercredi 31 Août !

Réservations > voir lien ci-contre

Dans le cadre des 50 ans d’activité de l’association « Transmission »

https://www.vostickets.fr/Billet?ID=ASSOCIATION_TRANSMISSION&SPC=18926&fbclid=IwAR0AibuuZRVCdKDUOEynhLeyAbMoFRKByNXwxwv-nqYj0YtdCClnbB3YdhA

