2022-06-03 – 2022-06-03

Dans le cadre du festival Les Femmes S’en Mêlent.

La canadienne Kyrie Kristmanson est une aventurière des musiques qui navigue entre le folk nord-américain et la mémoire du Moyen- ge européen. Ses tournées l’emmènent à travers l’Asie et l’Europe jusque dans le sud de la France où elle visite les ruines des châteaux médiévaux, vestiges qui l’inspirent encore aujourd’hui. Kyrie Kristmanson ne cesse d’explorer et d’expérimenter avec sa guitare et ses chansons habitées par de très anciennes et très puissantes énergies.

Elle nous présente la Première de son spectacle « Floralia ». Alitée par la Covid en mars 2020, la chanteuse a vécu ses journées en observant par la fenêtre le printemps qui s’éclot, ce qui lui a inspiré des odes enivrées à Flora, la déesse romaine de la nature, la renaissance et la floraison.

Assumant le lien entre Flora et le principe féminin, Kyrie Kristmanson questionne à travers ces poésies et mélodies la question du genre dans sa pratique de chanteuse-compositrice.

