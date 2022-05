Concert de Kroupnik au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 4 juin 2022, Saint-Paul-Flaugnac.

Concert de Kroupnik au 3ème Lieu

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 69 impasse du château 3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170

Soupe juive polonaise à déguster entre amis. Prenez des morceaux de musique Klezmer et balkanique et assaisonnez avec du jazz manouche et des chansons de votre cru. Aux fourneaux : les voix de Mickey et Matthew, à la mandoline et la guitare manouche : Joackim, aux violons : Jérôme et Mimi, aux batteries de cuisines, percussions, guitares et autres voix : les talents mélangés de nos 5 cuistots musiciens.

69 impasse du château 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac

