Concert de Kristina Kuusisto – Bandonéon, violon et voix

2022-07-12 18:30:00 – 2022-05-02 Le bandonéon est un instrument incroyable, un orchestre à lui tout seul ! Rien à voir avec l'accordéon, dont il est une version aboutie et très sophistiquée. Il met en jeu toute une gamme de sonorités très expressives, avec des colorations infiniment variées et subtiles : des coups de colères sombres aux trépidations fougueuses, du cri de joie à la plainte lascive, impossible de rester de bois tant il nous fait vibrer, tant il rencontre – pour ne pas dire percute – nos émotions. Cet instrument parle à tout le monde et il invite furieusement à la vie. Vous le découvrez lors de cette soirée associé au violon et au chant.

