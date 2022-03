Concert de Koyo Aki et Pascal Keller Arcey Arcey Catégories d’évènement: Arcey

Arcey Doubs Arcey EUR La Mairie d’Arcey accueille Pascal Keller et son piano le DIMANCHE 20 mars 2022 à 17h00 au Centre Socioculturel d’ARCEY (au dessus de la salle des fêtes)

Pascal accompagnera la chanteuse Koyo Aki qui interprétera des chansons des Beatles, The Animals, Gainsbourg, Legrand, Salvador et bien d’autres.

L’entrée est gratuite (“corbeille” pour la chanteuse)

